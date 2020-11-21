شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يحتفل بعيد ميلاده الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 3، وأنه من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، واحتفل بزفافه مؤخرا فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل.

وكشف محمد إيهاب، لاعب منتخب رفع الأثقال، مؤخرا عن تسلمه كافة حقوقه المادية المتأخرة عن البطولات السابقة وحرص اللاعب على توجيهالشكر إلى كل من وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية وكذلك كل من ساهم فى سرعة صرف المستحقات، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. اليوم صُرفت كامل مستحقاتى الماديه المتأخره عن جميع البطولات فى الأعوام الماضيه .. شكر خاص لمن استمع لصوت الحق والعدل من وزارة الشباب والرياضه وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى ولمن تابع إجراءات الصرف المستحقه من اللجنة الاوليمبيه المصريه وعلى رأسها المهندس هشام حطب .. و لكل من رفع معنويات رباعى رفع الأثقال بهذا التقدير فى هذه الفتره الحرجه من تاريخها و على أمل أن يرفع عنا الله الظلم ونلتقى مجدداً بالذهب .. وبعون من الله على الوعد ما دامت فى القلوب نبضات ترسم طموحاً بعلم مصر فى كل مكان

كان محمد إيهاب، البطل الأولمبى فى رفع الأثقال والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل، أعلن خضوعه لتحليل مفاجئ للمرة الرابعة للكشف عن المنشطات خلال عام 2020، بالرغم من غموض موقف مصر حتى الآن من المشاركة بسبب أزمة الإيقاف الدولى. وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".