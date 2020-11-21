شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة وموهبة مهدرة وكورونا.. 3 محطات جمعت كهربا وصالح جمعة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايختلف اثنان على مهارة وقدرات الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة نجما الاهلى إلا أن رحلتهم داخل القلعة الحمراء شهدت ظروف متشابهة للغاية فلقد الأهلى قبل عدة مواسم مع صالح جمعة، أحد أبرز لاعبي جيله لتميزه في مركز صناعة اللعب والمهارات الاستثنائية التي يمتلكها.

ثم ضم الأهلي في يناير الماضي، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الأسبق، فضلا عن تجربته المميزة ضمن صفوف اتحاد جدة واحترافه بالدوريين السويسري والبرتغالي ، ومع تتوالى الاحداث تشارك الثنائى ثلاثة مواقف مثيرة نرصدها في السطور التالية..

*صداقة

يعيش الثنائى صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا نجما الأهلى علاقة صداقة قوية منذ انضمام الأخير إلى القلعة الحمراء ، كهربا وصالح لايفترقان خارج وداخل الملعب ، يقضى الثنائى أوقاتهم معاً فكان صالح ضيفاً دائماً على مائدة كهربا في رمضان الماضى ، وكان كهربا عنصر أساسى في رحلات صالح الصيفية.









وتشارك الثنائى لحظات التدريب في الجيم طوال العزل المنزلى بسبب كوورنا وحينما عفى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلى عن صالح كان كهربا هو الأكثر فرحاً والأكثر دعماً لصديقه في التدريبات وهو الأمر الذى لاحظه الكثيرون في تدريبات الأهلى ودفعهم لتمنى علاقة صداقة مثل التي تجمع صالح وكهربا.

*موهبة مهدرة

ورغم مهارات كهربا وصالح جمعة الاستثنائية، إلا أنهما يمثلان لغزا كبيرا حتى الآن، لعدم الاستفادة الحقيقية من القدرات الفنية العالية التي تميزهما عن أي لاعب آخر حتى أصبح الثنائى بمثابة الموهبة المهدرة في القلعة الحمراء.

ويعد صالح جمعة، المتهم الأول في إضاعة موهبته الكبيرة على فريقه، بسبب عدم التزامه وهو الأمر الذي اعترف به اللاعب في أكثر من مناسبة، مشددا على أنه قصر في حق نفسه كثيرا.









ورغم اعترافات صالح في أكثر من مناسبة والتأكيد على عزمه فتح صفحة جديدة والتركيز في أداء التدريبات بكل قوة وعدم التشتت مع أمور أخرى خارج الملعب، إلا أنه لا يلتزم بما يقوله ليخرج من حسابات الأجهزة الفنية مرة أخرى ورغم ترحيب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى بمنح صالح جمعة فرصة جديدة إلا أن اللاعب دخل في أزمات جديدة تمثلت في واقعة تصادم بسيارته .

وعلى نفس الوتيرة انضم محمود كهربا للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه رغم نجوميته الكبيرة وتأثيره على المستوى التهديفي ومساعدة ناديه الأسبق الزمالك في مناسبات عديدة، أهمها الكونفدرالية الإفريقية، لكن هذا الأمر لم يظهر مع المارد الأحمر حتى الآن لأسباب عديدة فلقد تعرض اللاعب للإيقاف فترة طويلة بقرار من إتحاد الكرة عقب أحداث مباراة السوبر مع الزمالك ثم تعرض لعقوبة مليون جنيه خصم من مستحقاته إثر دخوله في مشادة مع محمد الشناوى حارس الاهلى .

حتى في الإصابة بكورونا تشارك الثنائى صالح وكهربا رحلة المرض ، فلقد تعرض محمود عبد المنعم كهربا، للإصابة بفيروس كورونا، بعدما أثبتت المسحة الأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق الأحمر إيجابية نتائج كهربا، وتم عزل اللاعب الذى تأكد غيابه عن مباراة الكأس من قبل بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، إلا أن مشاركته فى نهائى أفريقيا بات مصيرها غامضاً، وفقاً لاستجابة اللاعب للبروتوكول العلاجى وتعافيه من الفيروس والتحاقه بالتدريبات.

وعلى نفس الوتيرة جاءت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أ مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏