شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف وعودة الإبن المجتهد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد محمد شريف نجم النادى الأهلى إلى البيت الأحمر بعد انتهاء إعارته إلى إنبى فى الموسم الماضى، حيث أجاد اللاعب وتألق وأثبت جدارته بالعودة إلى البيت الأحمر بعد موسم مميز رغم صعوبته وتوقفه لفترة طويلة إلا أن شريف استطاع أن يحافظ على مستواه ومعدله التهديفى ليحجز مكاناً فى الخطة الفنية لبيستو موسيمانى بتشكيل الأهلى.

وتألق محمد شريف مع إنبى هذا الموسم وكان هدافا مميزا ما جعل الفريق البترولى يتقدم بعرض رسمى إلى الأهلي لتجديد إعارته، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن توقيعه لفريق بيراميدز، لكن اللاعب خرج ونفى كل هذا مؤكدا ولاءه للقلعة الحمراء.

ونجح محمد شريف فى تسجيل 14 هدفاً مع إنبى فى الموسم الجارى، جعلوه منافساً قوياً على لقب هداف الدورى الذى خطفه عبد الله السعيد برصيد 17 هدف، بالإضافة إلى التحاقه بمنتخب مصر ليسجل أول أهدافه لدولية مع الفراعنة فى شباك توجو بذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وانضم شريف إلى الأهلى قادما من وادى دجلة العام قبل الماضى، وبعد موسم انتقل إلى إنبى على سبيل الإعارة لمدة عام، مقابل حصول الأهلى على 2 مليون جنيه.

وتعلق الجماهير الأهلاوية الكثير من الآمال على محمد شريف بعد تألقه الأخير فى قيادة الجبهة اليسرى هجومياً خاصة بعد رحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز.



محمد شريف



محمد شريف



محمد شريف



محمد شريف

محمد شريف



محمد شريف