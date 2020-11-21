مدحت شلبي معلقا على نهائي الزمالك والأهلي في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تترقب جماهير الكرة المصرية نهائي القرن الذي سيجمع بين فريقي الزمالك والأهلي على ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري بالمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.
وعلم يلا كورة أن مدحت شلبي سيتولى التعليق على المباراة عبر التردد الأرضي لقناة "Time Sports"، ويعاونه الناقد حسن المستكاوي للتحليل.
وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال بتمام الساعة التاسعة مساءً، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports HD 7" الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام الشوالي.
وتنطلق تغطية القمة عبر البث الفضائي لقناة "ON Time Sports HD" بدءً من الساعة الثانية ظهرا، قبل أن يبدأ الاستديو التحليلي للمباراة عبر البث الأرضي في السابعة مساءً.
ويقود تامر صقر الاستديو التحليلي للمباراة، رفقة المحللين طه إسماعيل، أيمن يونس، وليد صلاح الدين ومحمد أبو العلا، على أن يتولى أحمد الشناوي وسمير عثمان فقرة التحكيم.
يُذكر أن الأهلي والزمالك سيخوضان مساء اليوم السبت التجربة الأخيرة للفريقين قبل نهائي القرن بتحدي في المتناول بالنسبة للفريقين أمام أبو قير للأسمدة ونادي مصر على الترتيب في ربع نهائي كأس مصر.
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