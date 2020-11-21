مواجهات مثيرة.. إبراهيموفيتش يتحدى صديقه القديم مع استئناف الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

مع استئناف فعاليات الدوري الإيطالي بعد فترة التوقف بسبب الروزنامة الدولية، سيكون عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع مواجهة مثيرة بين فريقي نابولي وميلان بعد الأحد في ختام مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة والتي تفتتح السبت.

ويأمل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش /39 عاما/ في مواصلة مسيرته التهديفية المميزة في الموسم الحالي رغم صلابة دفاع نابولي الذي يقوده المدرب جينارو جاتوزو الذي لعب بجوار إبراهيموفيتش في صفوف ميلان نفسه قبل سنوات.

ويستضيف جاتوزو زميليه السابقين إبراهيموفيتش ودانييلي بونيرا في هذه المباراة التي تجتذب معظم الاهتمام من باقي مباريات المرحلة.

وقال جاتوزو لدى انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي لبدء فترة جديدة مع الفريق، : "رأيت صوره وكنت مثل جده، لأن هذا العمل يدمرك".

وخلال فترته الأولى مع الفريق، والتي امتدت لعامين، فاز إبراهيموفيتش مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي وكان جاتوزو إلى جواره في الملعب قبل أن يترك اللاعبان الفريق في 2012 وذلك بعدما قضى جاتوزو 13 موسما في صفوف الفريق.

وخلال فترته الحالية مع الفريق، ضرب إبراهيموفيتش بعامل السن عرض الحائط وسجل ثمانية أهداف في خمس مباريات خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم وغاب عن الفريق في مباراتين بالبطولة بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي الأسبوع الماضي، أصيب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان ومساعده جياكومو موريلي لتصبح الفرصة سانحة أمام بونيرا ليبدأ أول عمل تدريبي له في قيادة الفريق لحين تعافي بيولي وموريلي.

وكان بونيرا، الذي أصيب بفيروس "كورونا" وتعافى منه في الشهر الماضي، خاض ستة مواسم إلى جوار جاتوزو كمدافع في صفوف ميلان ولعب بجوار إبراهيموفيتش في موسمين بالفريق نفسه.

وبدأ ميلان الموسم بشكل رائع وتصدر جدول الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين فيما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ولكن نابولي كان من الممكن أن يتقدم على ميلان في جدول المسابقة خلال الفترة الحالية لكن الفريق تعرض لخصم نقطة من رصيده إضافة لاعتباره خاسرا في المباراة أمام يوفنتوس لعدم حضورها.

وأوضح النادي أن السلطات الصحية حظرت سفر الفريق إلى تورينو بسبب ظهور حالتي إصابة بفيروس "كورونا" في الفريق، وقرر النادي طرح القضية أمام اللجنة الأولمبية الإيطالية.

ويأمل جاتوزو في تحقيق الفوز على ميلان في المباراة ليعادل رصيده ميلان من النقاط.

ويفتقد نابولي في هذه المباراة جهود لاعبه الجديد فيكتور أوسيمين الذي يعاني من الإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب النيجيري في الفترة الماضية.

ويحتل ساسولو المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف ميلان. وسجل دومينيكو بيراردي قائد ساسولو أحد هدفي المنتخب الإيطالي (الآزوري) في شباك مضيفه البوسني بدوري أمم أوروبا وذلك بمساعدة زميله في الفريق مانويل لوكاتيللي.

ويختبر ساسولو قوته أمام فيرونا الأحد علما بأن فيرونا يمتلك أفضل خط دفاع في المسابقة هذا الموسم حيث اهتزت شباكه خمس مرات فقط في الموسم الحالي.

ويمتلك ساسولو حتى الآن أقوى خط هجوم في البطولة بالموسم الحالي حيث سجل 18 هدفا بالتساوي مع أتالانتا.

ويحتفظ ساسولو حتى الآن، مثل ميلان ويوفنتوس، بسجله خاليا من الهزائم في المسابقة.

ويستضيف يوفنتوس حامل اللقب فريق كالياري السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف نابولي وروما، وينتظر أن يستعيد الفريق في جهود مدافعه ماتياس دي ليخت بعد تعافيه من الإصابة.

وينتظر أن يعتمد يوفنتوس كثيرا على إمكانيات دي ليخت في مواجهة جواو بدرو وجيوفاني سيميوني مهاجمي كالياري اللذين سجل كل منهما خمسة أهداف لفريقه في المسابقة هذا الموسم فيما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ستة أهداف ليوفنتوس في الموسم الحالي.

وقال جواو بدرو قائد فريق كالياري : "من الجيد دائما أن تتحدى الأفضل... في آخر مواجهة أمام يوفنتوس، فزنا 2 / صفر في يوليو الماضي، ولكن هذا كان بعدما حسم يوفنتوس لقب الدوري. والآن ، سيكون الوضع مختلفا".

وأضاف : "نعلم مدى صعوبة المواجهة مع يوفنتوس على ملعبه. ولكننا نعلم أيضا مدى قيمة الفوز على يوفنتوس".

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي كروتوني مع لاتسيو وسبيزيا مع أتالانتا السبت وفيورنتينا مع بينفينتو وانتر ميلان مع تورينو وروما مع بارما وسامبدوريا مع بولونيا وأودينيزي مع جنوه الأحد.