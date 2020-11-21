عودة بريميرليج.. ليفربول يختبر قوته.. وتوتنهام يحلم بالصدارة على حساب سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مع غياب عدد من نجومه الأساسيين بسبب الإصابة أو التعرض لعدوى فيروس "كورونا" المستجد ، يخوض ليفربول تحديا واختبارا صعبا في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي عندما يستضيف ليستر سيتي متصدر جدول المسابقة حاليا.

وتمثل المباراة اختبارا حقيقيا لقوة ليفربول ومرونته في مواجهة مديره الفني الأسبق بريندان روجرز الذي يقود ليستر حاليا ويتطلع للفوز في مباراة الغد وتعزيز صدارته لجدول المسابقة على حساب فريقه السابق.

ويتصدر ليستر جدول المسابقة برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام وليفربول، علما بأن توتنهام سيستضيف مانشستر سيتي السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة فيما يحل ساوثهمبتون صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة ضيفا على وولفرهامبتون في ختام مباريات المرحلة يوم الاثنين.

ورغم تفاقم أزمة الإصابات في صفوف ليفربول، والتي كان أحدثها إصابة جو جوميز قبل أيام خلال تواجده مع المنتخب الإنجليزي، يستطيع ليفربول استعادة صدارة جدول المسابقة حال الفوز على ليستر سيتي، ولكنه يحتاج لبذل جهد كبير من أجل تحقيق هذا.

وكما هو الحال بالنسبة للهولندي فيرجيل فان دايك، ينتظر أن يغيب جوميز عن صفوف الفريق في معظم فترات الموسم الحالي ما يعني أزمة كبيرة لدفاع ليفربول بسبب غياب هذين اللاعبين.

كما يفتقد الفريق في هذه المباراة جهود مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد فيما استعاد المدافع الكاميروني جويل ماتيب لياقته.

ومن المرجح أيضا أن يغيب فابينهو وجوردان هيندرسون عن صفوف ليفربول في هذه المباراة، كما يخضع النجم المصري الشهير محمد صلاح للعزل الصحي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب بلاده.

وفي ظل هذه الغيابات، ينتظر أن يعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جميع العناصر المتبقية لديه في الفريق.

ورغم أزمة الإصابات في ليفربول، قال مايكل أوين النجم السابق للفريق إنه يشعر بأن الأفضلية لا تزال لصالح الفريق.

وقال أوين في تصريحات إعلامية : "كانت هناك إيجابية واحدة كبيرة مما يحدث وهي بزوغ نجم ديوجو جوتا" في إشارة لنجاح اللاعب البرتغالي في تسجيل سبعة أهداف في عشر مباريات.

وأوضح : "قدم جوتا أداء رائعا ولديه الفرصة للعب دور بارز مع الفريق مجددا... ربما يعاني الفريق قليلا في وسط الملعب ولكن يورجن كلوب ما زال يمتلك البدائل. ولهذا، سيتسم الفريق بالقوة الكافية".

وفي المقابل، يفتقد ليستر في هذه المباراة لجهود لاعب خط الوسط ويلفريد نديدي. ولكن حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل يبدو جاهزا للمشاركة في التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من كدمة في الرأس خلال مشاركته مع منتخب بلاده قبل أيام.

ومع إقامة مباراة ليفربول وليستر الأحد، يستطيع توتنهام انتزاع صدارة جدول البطولة مؤقتا إذا تغلب على مانشستر سيتي الذي نال مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا دفعة معنوية كبيرة بعدما جدد النادي التعاقد معه لمدة عامين حتى 2023 على الرغم من اهتزاز مستوى الفريق في الموسم الحالي وتراجعه إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام في مشاركة لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في المباراة بعدما انضم لمنتخب بلاده في الفترة الماضية بسبب جولة المباريات الدولية.

وقد يمنح مورينيو لاعبه الويلزي جاريث بيل فرصة للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية بعدما شارك اللاعب لمدة ساعة في مباراة منتخب بلاده التي حقق فيها الفوز على نظيره الفنلندي.

ونال بيل /31 عاما/ تشجيعا من مورينيو منذ عودته للعب في صفوف توتنهام بداية من صيف هذا العام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني ، واقترب بيل من المشاركة في التشكيلة الأساسية للنادي.

وقال بيل قبل أيام : "كلما كثرت المباريات التي أخوضها، كلما تأقلمت بدنيا مع اللعب. ما زلت بحاجة للجاهزية بشكل أفضل وللعب بشكل أكثر قوة وحدة. هذا يستغرق مزيدا من الوقت عندما تكون أكبر في السن. ولكنني حريص على استعادة لياقتي التامة، وأتمنى ألا أحتاج لفترة طويلة للغاية".

وينتظر مانشستر سيتي الآن الكثير من لاعبه فيران توريس أمام مرمى المنافس بعدما سجل اللاعب ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب الإسباني في مباراته أمام المنتخب الألماني يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 6 / صفر وتأهله للدور قبل النهائي في بطولة دوري أمم أوروبا.

وقد تشهد المباراة أيضا عودة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل تشيلسي صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة ضيفا على نيوكاسل غدا السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي أستون فيلا مع برايتون ومانشستر يونايتد مع ويست بروميتش ألبيون السبت وفولهام مع إيفرتون وشيفيلد يونايتد مع ويستهام وليدز يونايتد مع أرسنال الأحد وبيرنلي مع كريستال بالاس يوم الاثنين.