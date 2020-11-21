بالمواعيد.. كيف تتابع مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يخوض الأهلي والزمالك الليلة التجربة الأخيرة للفريقين قبل مواجهة بعضهما البعض في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتحدي في المتناول بالنسبة للفريقين أمام أبو قير للأسمدة ونادي مصر على الترتيب في ربع نهائي كأس مصر.

- الأهلي وأبو قير:

يواجه الأهلي فريق أبو قير للأسمدة الناشط بدوري الدرجة الثانية في ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت.

وتُنقل المباراة عبر قناة "ON Time Sports 2 HD"، حيث ينطلق الاستديو التحليلي في الثالثة مساءً.

ويقدم الاستديو الإعلامي أحمد شوبير، رفقة المحللين طه إسماعيل ومحمد عمر وحازم إمام، ويتولى أحمد الشناوي الفقرة التحكيمية.

ويعلق أيمن الكاشف على المباراة.

- الزمالك ونادي مصر:

يواجه الزمالك فريق نادي مصر الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في ملعب إستاد السويس في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

وتُنقل المباراة عبر قناة "ON Time Sports HD"، حيث ينطلق الاستديو التحليلي في السادسة مساءً.

ويقدم الاستديو الإعلامي تامر صقر، رفقة المحللين أيمن يونس وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح الدين، ويتولى أحمد الشناوي الفقرة التحكيمية.

ويعلق حاتم بطيشة على المباراة.