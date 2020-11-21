محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي يأتي على أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني. ويرصد الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: - الدوري الإنجليزي الممتاز: 14:30.. نيوكاسل يونايتد وتشيلسي.. beIN Sports HD 2 17:00.. أستون فيلا وبرايتون.. beIN Sports HD 2 19:30.. توتنهام ومانشستر سيتي.. beIN Sports HD 2 22:00.. مانشستر يونايتد ووست برومتش ألبيون.. beIN Sports HD 2 الدوري الإسباني: 15:00.. ليفانتي وإلتشي.. beIN Sports HD 3 17:15.. فياريال وريال مدريد.. beIN Sports HD 3 19:30.. إشبيلية وسيلتا فيجو.. .. beIN Sports HD 3 22:00.. أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. beIN Sports HD 3 الدوري الإيطالي: 16:00.. كروتوني ولاتسيو.. beIN Sports HD 4 19:00.. سبيزيا وأتالانتا.. beIN Sports HD 4 21:45.. يوفنتوس وكالياري.. beIN Sports HD 4 الدوري الألماني: 16:30.. بايرن ميونيخ وفيردر بريمن. 21:30.. هيرتا برلين وبوروسيا دورتموند. دوري أبطال آسيا: 12:00.. إف سي سيئول الكوري وبكين جوان الصيني.. beIN Sports HD 7 15:00.. أولسان هيونداي الكوري وشنجهاي شنهوا.. beIN Sports HD 7 اقرأ أيضا.. الاختبار الأخير.. كيف تتابع مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت.. 4 مواجهات في بريميرليج.. وتحدي برشلونة وأتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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