موناكو يقلب الطاولة علي باريس سان جيرمان ويهزمه بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق فريق موناكو فوزاً مثيراً علي ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دراماتيكية ضمن منافسات الجولة 11 للدوري الفرنسي.

انهي فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدماص بهدفين مقابل لاشئ، وفرض البي اس جي سيطرته علي مجريات اللعب منذ الدقائق

الأولي، ونجح في تأكيد تفوقه مبكراً عندما سجل نجمه كيليان مبابي أول الأهداف في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 37 ضاعف مبابي تقدم باريس سان جيرمان بتسجيل ثاني الأهداف من ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفاً ثالثاً قبل نهاية الشوط بدقائق قليلة الا أن الحكم الغاه بعد اللجوء لتقنية الفار.

وفي الشوط الثاني قلب اصحاب الارض الطاولة علي فريق العاصمة الفرنسية، وقدم عرضاً رائعاً ليول تأخره في الشوط الأول الي فوز مستحق.

ونجح كيفن فولاند في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52، قبل أن يدرك اللاعب نفسه هدف التعادل في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة تلقي عبده ديالوو لاعب باريس سان جيرمان بطاقة حمراء في الدقيقة 84، قبل أن يسجل النجم الاسباني سيسك فابريجاس الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد موناكو الي 20 نقطة في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 24 في صدارة جدول ترتيب المسابقة.