شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ناصر منسى هدف الدراويش فى الميركاتو الصيفى ؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع النادى الإسماعيلى ناصر منسى لاعب بيراميدز على رأس قائمة المطلوبين فى القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ترشيح اللاعب ناصر منسي للانضمام إلى الدراويش من قبل لجنة التعاقدات، والتي بدورها حددت مجموعة من أسماء اللاعبين التي طلبت من إدارة النادي للتفاوض معهم.

ناصر منسي صاحب الـ23 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الداخلية في صيف 2018، ولعب خلال الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش ، وشارك فى 23 مباراة سجل خلالها ستة أهداف بقدمه اليمنى و17 محاولة على المرمى من إجمالى 42 وصنع هدفين بجانب 25 فرصة محققة للتسجيل.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف ، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .