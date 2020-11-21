شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد الأحد موعد اخر موعد لاستقبال تفويضات الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، غدا الأحد 22 نوفمبر الجارى كأخر موعد لأندية الجمعية العمومية لإرسال التفويضات الخاصة بها إلى الجبلاية لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقبلة، بشرط أن يكون ممثل كل ناد من ضمن أعضاء مجلس الإدارة وأن يتم ختم التفويض من جانب الجهات المختصة، قبل تسليمه سواء باليد أو عن طريق البريد السريع.

ورفضت اللجنة الخماسية إرسال التفويض عبر البريد الإلكترونى "الايميل" أو الفاكس، وأرسلت اللجنة الخماسية خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالي.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح يوم الاحد 29 نوفمبر الجارى وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسى مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.