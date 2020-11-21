شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى للثأر من نادي مصر في الكأس في السويس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على اللقب المحلى، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحلم أبناء ميت عقبة بالفوز بها والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية خوفًا من مفاجآت الكأس، خاصة أن المباراة لن تكون اختبارًا سهلاً أمام الأبيض رغم هبوط نادى مصر رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، لذا يسعى باتشيكو لإنهاء المباراة مبكرًا والتنبيه على اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى ستتاح للاعبين، مع التركيز على غلق المساحات وعدم إتاحة الفرصة للاعبى نادى مصر للضغط على الأبيض، لاسيما وأن المباراة ستكون خير تجربة أمام المدرب البرتغالى قبل مواجهة الأهلى المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويغيب عن مواجهة الليلة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف، فيما سيقود أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، الجبهة اليمنى للفريق، فى مواجهة الليلة بدلاً من حازم إمام، ظهير الفريق الأيمن، الذى غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تعافيه والتأكد من سلبية المسحة الطبية التى خضع لها، إلا أن الجهاز الفنى للأبيض، فضل إراحته وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.

من ناحية أخرى، يسعى فريق نادى مصر، بتكوينه الجديد بقيادة مدربه أسامة نبيه لتحقيق مفاجأة فى مباراة اليوم أمام الزمالك، واستكمال مشواره فى كأس مصر، لتعويض إخفاقه فى مسابقة الدورى بعدما هبط رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما احتل المركز الثامن عشر والأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المُنقضى، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وهُزم فى 19 لقاء، وسجل 18 هدفًا فيما استقبل 57 هدفًا، ليُسدل الستار على مشواره ضمن الكبار بهذه النتائج، لذا سيحاول استغلال مباراة الزمالك اليوم لتحقيق مفاجأة والاستمرار فى المنافسة نحو اللقب المحلى، خاصة أن الأبيض لم يحقق أى فوز من قبل على نادى مصر، حيث تقابل الفريقين فى مباراتين بالدورى الممتاز الموسم المنقضى، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما تعادلا مُجددًا فى الدور الثانى سلبيًا.