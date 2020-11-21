شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حمدى فتحى مع الأهلى هذا الموسم قبل نهائى أفريقيا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا، ويعول جمهور الأهلى كثيراً على حمدى فتحى نجم خط وسط المارد الأحمر في تسجيل حضوره بالمباراة النهائية وترجيح كفة الاهلى في مشواره لحصد اللقب الافريقى التاسع.

حمدى فتحى شارك مع الاهلى هذا الموسم في 18 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف أخر جانب صنع 4 فرص محققة للتسجيل ، وقام بـ 6 محاولات على المرمى من إجنالى 20 وبلغت دقة تمريراته 90 % بواقع 662 تمريرة صحيحة من إجمالي 737.

حمدي فتحي رغم صغر سنه استطاع أن يفرض نفسه على سط ملعب الفريق الأحمر ويثبت جدارته لجماهير الأهلي في وقت قصير، في ظل تمتعه بالمهارات الفنية وقدراته الدفاعية والهجومية المتطورة، وحصد حمدى فتحى ثلاثة بطولات مع الاهلى منذ قدومه من الفريق البترولى وهى بطولة الدوري مرتين وكأس السوبر المحلى.

ورغم أن حمدي فتحي، لاعب وسط مدافع إلا أنه يملك قدرات تهديفية لا تتوقف عند التسديد من خارج منطقة الجزاء فقط، بل تمتد إلى ضربات الرأس أيضا.

وعانى حمدى فتحى من الإصابة بقطع فى الغضروف على مدار 9 أشهر، غاب على إثرها عن الملاعب طوال هذه المدة، وكان اللاعب قبل الإصابة يعيش أفضل فتراته حيث تألق في وديتي الفراعنة أمام بوتسوانا وليبيريا، وسجل هدفي الفوز في اللقائين قبل أن يعود ويقود الفراعنة للفوز على توجو بثلاثية مقابل هدف في أخر لقاء للمنتخب .

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.