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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر



يستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.



برنامج منفرد لمصطفى محمد

خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.



موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق. ​انتظام الرباعي الدولي في التدريبات الجماعية انتظم طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وجاءت مشاركة الثنائي عقب عودتهما من معسكر المنتخب الأول حيث خصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للثنائي.

كما انتظم في التدريبات محمد عبد السلام مدافع الفريق عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي.

وأدى الثلاثي برنامجا تدريبيا خاصا بالجري حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة.

كما انتظم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة عمرو عبدالسلام بعد عودته من صفوف المنتخب.

وأدى أبو جبل التدريبات بشكل طبيعي برفقة زملائه الحراس محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.