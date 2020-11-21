5 معلومات عن مباراة الزمالك ونادى مصر فى الكأس اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على اللقب المحلى، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحلم أبناء ميت عقبة بالفوز بها والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم..

موعد مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم

تُقام مباراة الزمالك ونادى مصر فى الثامنة من مساء اليوم السبت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونادى مصر اليوم

تُذاع مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم عبر قناة أون تايم سبورت.

- مشوار الزمالك فى الكأس قبل مواجهة نادى مصر

استهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

- مشوار نادى مصر فى الكأس قبل مواجهة الزمالك

فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

- تاريخ مواجهات الزمالك ونادى مصر قبل مباراة اليوم

فيما لم ينجح الزمالك فى تحقيق أى فوز من قبل على نادى مصر، حيث تقابل الفريقين فى مباراتين بالدورى الممتاز الموسم المنقضى، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما تعادلا مُجددًا فى الدور الثانى سلبيًا.