أخبار تشيلسي: فرانك لامبارد يفتح باب العودة أمام لاعبه المعار

هنأ مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد لاعب الفريق المعار إلى أستون فيلا، روس باركلي بعد بدايته الرائعة مع الفيلانز هذا الموسم، مما رفع آمال لاعب الوسط بأنه لا يزال لديه فرصة للعود إلى ستامفورد بريدج.

وانتقل باركلي إلى أستون فيلا قبل نهاية الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد أن رفض لامبارد منح الدولي الإنجليزي أي ضمانات بشأن المشاركة بصفة أساسية مع تشيلسي.

وفي ظل وصول كاي هافرتز من باير ليفركوزن الألماني، وحكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة لوجود ماسون مونت الإبن المدلل للامبارد، لم يتمكن باركلي من ضمان وقت كبير للعب.

وذلك بعدما أنفق تشيلسي أكثر من 225 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيف الماضي، تاركًا باركلي خائفًا على مستقبله في النادي، وهو ما جعله يطلب الخروج لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل تعزيز فرصه في اللعب بشكل منتظم.

وقدم لاعب إيفرتون السابق سلسلة من العروض القوية مع أستون فيلا، مما ساعد الفريق على احتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، حيث حقق الفيلانز انتصارين مفاجئين بنتيجة (7-2) و(3-0) على ليفربول وآرسنال.

وأحدث اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تأثيرًا فوريًا في غضون أيام من وصوله؛ بتسجيله هدف في الفوز 7-2 على ليفربول. ثم واصل التألق بتسجيل هدف الفوز على ليستر سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة، كما ساهم في الفوز بنتيجة (3-0) على آرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفاهم باركلي بشكل سريع مع ثنائي أستون فيلا؛ جاك جريليش وأولي واتكينز، واستعاد جزءًا كبيرًا من حيويته منذ انضمامه إلى فريق المدرب دين سميث.

وعلى الرغم من إرسال باركلي إلى الإعارة، يعتقد لامبارد أن لاعب الوسط لا يزال لديه فرصة مع تشيلسي.

وذلك في حال حافظ اللاعب الإنجليزي على مستواه اللافت للنظر، قد يكون وقتها الباب لا يزال مفتوحًا للعودة إلى تشيلسي الموسم المقبل.

وأفادت تقارير صحفية، أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد هنأ باركلي على مستواه الذي يقدم مؤخرًا.

حيث وفقًا لشبكة يوروسبورت الفرنسية: اتصل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد مؤخرًا بباركلي لتهنئته على بدايته القوية مع أستون فيلا.

لذلك هناك شعور؛ إذا استمر باركلي في تقديم نفس الأداء أثناء فترة الإعارة، قد يمهد طريق عودته إلى تشيلسي الموسم القادم.

ويزعم نفس التقرير الصادر عن شبكة يوروسبورت، أن لامبارد أخبر باركلي أنه لا يزال بإمكانه الظهور في خططه إذا استمر في تقديم الأداء القوي على مدار فترة الإعارة، وهو ما سيعطي لاعب إيفرتون السابق حافزًا إضافيًا لمواصلة التألق مع أستون فيلا، حيث سجل بالفعل هدفين وصنع هدف واحد في أول خمس مباريات.

كما سيكون باركلي حريصًا أيضًا على إقناع المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت قبل بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020، والتي تم تأجليها للصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

حيث كشف النجم الإنجليزي أنه غادر غرب لندن لإحياء مسيرته مع الأسود الثلاثة، قائلًا: “المجيء إلى هنا، والحصول على فرصة اللعب بأنتظام هو أمر كبير بالنسبة لي”.

وأضاف: “اليورو في نهاية الموسم هدف كبير، آمل أن أكون هناك”.

يذكر أن باركلي لم يسجل أي ظهور دولي مع إنجلترا منذ الفوز (6-0) على بلغاريا العام الماضي، وهي المباراة التي تمكن خلالها نجم تشيلسي من تسجيل هدفين.