شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يكشف تطورات إصابة راشفورد قبل موقعة المان يونايتد ووست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تعافي لاعبه ماركوس راشفورد من إصابة في كتفه، أبعدته عن تشكيلة إنجلترا خلال التوقف الدولي الأخير.

ويستعد يونايتد لمواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: تدرب راشفورد في صالة الألعاب الرياضية، وخضع للعلاج، انضم للحصة التدريبية اليوم.