شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يكشف تطورات إصابة راشفورد قبل موقعة المان يونايتد ووست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تعافي لاعبه ماركوس راشفورد من إصابة في كتفه، أبعدته عن تشكيلة إنجلترا خلال التوقف الدولي الأخير.
ويستعد يونايتد لمواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سولسكاير، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: تدرب راشفورد في صالة الألعاب الرياضية، وخضع للعلاج، انضم للحصة التدريبية اليوم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يكشف تطورات إصابة راشفورد قبل موقعة المان يونايتد ووست بروميتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.