شكرا لقرائتكم خبر عن شيموس كولمان يغيب عن صفوف إيفرتون خلال موقعة فولهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، إن القائد شيموس كولمان سيغيب عن مواجهة مضيفه فولهام غدا الأحد بالدوري الانجليزي الممتاز، بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.
وغاب كولمان عن مواجهتي منتخب أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية أمام ويلز وبلغاريا، بعد أن عاودته إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، تعرض لها في التعادل (2-2) مع ليفربول حامل اللقب الشهر الماضي.
وتعافى ريتشارليسون، الذي غاب عن آخر 3 مباريات لإيفرتون في الدوري بعد طرده أمام ليفربول، من إصابة في الكاحل تعرض لها بعد التحام قوي مع إدينسون كافاني في فوز البرازيل (2-0) على أوروجواي، يوم الثلاثاء. ويستطيع ثنائي منتخب كولومبيا ياري مينا وجيمس رودريجيز ولاعب الوسط البرازيلي، المشاركة في مباراة فولهام.
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