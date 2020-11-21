إبراهيموفيتش يسعى لمواصلة مسيرته التهديفية خلال موقعة نابولي في «الكالتشيو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الكرة الإيطالية المواجهة المثيرة بين نابولي وميلان غد الأحد في ختام مباريات المرحلة 8 من المسابقة، التي تفتتح اليوم السبت، بعد انتهاء التوقف الدولي.
ويأمل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في مواصلة مسيرته التهديفية المميزة في الموسم الحالي، رغم صلابة دفاع نابولي الذي يقوده زميله السابق في روسونيري جينارو جاتوزو.
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