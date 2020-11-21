شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور قبل النهائي، بالبطولة الختامية لموسم التنس، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف (6/3 و7/6 و7/4)، في مباراتهما الحاسمة بالمجموعة. ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، اليوم السبت، مع دومينيك تيم، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة، والذي تصدر المجموعة الأخرى بعدما حقق انتصارين.

وينهي الروسي دانييل ميدفيديف، في وقت لاحق من اليوم، مبارياته في المجموعة أمام دييجو شوارتزمان، الذي أُقصي بالفعل من البطولة. وبغض النظر عن نتيجة مباراته أمام شوارتزمان، عبر ميدفيديف للدور قبل النهائي كأول مجموعته، وسيلتقي رافاييل نادال في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.