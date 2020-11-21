شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة ديلي ميل، البريطانية، إن فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، بدأ ممارسة التمارين الخفيفة، بعد أسابيع قليلة عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لمعالجة إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض فان دايك للإصابة في مباراة فريقه ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تدخل متهور من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد. وفي وقت كان متوقعا فيه غياب قلب دفاع ليفربول طوال الموسم، فإن التطور الجديد ربما يعني إمكانية مشاركة فان دايك في الفترات الأخيرة من الموسم.