شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرفض رحيل فاران بأوامر زيدان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطع زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الطريق على الأندية الأوروبية التي تريد ضم فاران، مدافع المرنجي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة على أقصى تقدير.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، أكد المدرب الفرنسي، أن فاران لن يرحل عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو الصيفي، نظرا لاحتياج الفريق لإمكانياته خاصة في ظل اقتراب سيرجو راموس على توديع المستطيل الأخضر.
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