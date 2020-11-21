شكرا لقرائتكم خبر عن توماس بارتي يغيب عن موقعة الأرسنال وليدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إن لاعب الوسط توماس بارتي سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في الدوي الإنجليزي الممتاز، ضد ليدز يونايتد، الأحد، لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في الفخذ. وكان بارتي استبدل بين شوطي المباراة التي انتهت بهزيمة آرسنال 3-0 أمام أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الجاري ولم يشارك مع منتخب بلاده غانا خلال التوقف الدولي الأخير.
وقال أرتيتا للصحفيين: كنا نعرف أنها إصابة كبيرة. لقد بذل جهدا كبيرا وهو مستمر في العمل بكل جدية، يريد أن يكون جاهزا للعب.، نأمل في عودته للتشكيلة قريبا لكن لابد من الحذر والاهتمام به.
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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