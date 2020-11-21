شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال ستريك يجدد عقده مع ليدز 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع المدافع الهولندي باسكال ستريك، عقدا جديدا مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يظل بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2024. وكان ستريك قد انضم إلى ليدز يونايتد قادما من أياكس الهولندي في يناير 2018، وخاض مع الفريق خمس مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم. كذلك وقع الهولندي الآخر تشارلي كريسويل أمس الخميس عقدا جديدا لمدة عامين ونصف العام، ليظل ضمن صفوف ليدز يونايتد حتى عام 2023. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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