شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا يوفيتش يغيب عن معركة فياريال بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده. وقال النادي في بيان رسمي، نشره على موقعه الإلكتروني: يُعلن ريال مدريد أن اللاعب لوكا يوفيتش، ظهرت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا.

يذكر أن يوفيتش، لم يشارك في المران مع زملائه اليوم. وبذلك يتأكد غيابه، اليوم السبت، عن مواجهة فياريال على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.