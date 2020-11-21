شكرا لقرائتكم خبر عن ديوجو جوتا يلعب دور محمد صلاح خلال موقعة ليستر سيتي في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره ليستر سيتي، غدا عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، على أرض معلب «أنفليد» ضمن منافسات الجولة التاسعة من «البريميرليج».

ويستأنف حامل لقب الدوري الإنجليزي مبارياته في ظل غياب نجمه الأساسي، محمد صلاح، لإصابته بفيروس كورونا قبل موقعة توجو خلال تصيفيات الأمم الأفريقية.

ويحل جوتا، مكان محمد صلاح، خلال لقاء ليستر سيتي، في محاولة من يورجن كلوب، لملأ فراغ النجم المصري الذي وصل إنجلترا اليوم قادما على متن طائرة خاصة لاستكمال العلاج من كوفيد 19، والدخول عقب مرحلة الشفاء لبرنامج تأهيل استعدادا لمشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على طريقة لعب 4-3-3، وتشكيل مكون من، أليسون، في حراسة المرمى، ودفاعا، أندي روبرتسون- جويل ماتيب- ويليامز- جيمس ميلنر، ووسطا، جورجينيو فاينالدوم- نابي كيتا- كيرتس جونز، وهجوما، ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو- ديوجو جوتا

وعلى الجانب الآخر، يغيب عن ليستر سيتي الثلاثي دانييل أمارتي وويلفريد نديدي وقلب الدفاع كاجلار سوينكو للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد.

ويخوض الفريق الضيف، اللقاء بتشكيل مكون من، بيتر شمايكل، في حراسة المرمى، ودفاعا، كريستيان فوكس- جوني إيفانز- ويسلي فوفانا، ووسطا، لوك توماس- نامباليس نديدي- يوري تيليمانس- جيمس جاستين، وهجوما، دينيس برايت- جيمي فاردي- جيمس ماديسون.

دافع يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن النجم المصري محمد صلاح، خلال حملة الانتقادات التي وجهت له عقب حضور حفل زفاف شقيقه وإصابته بفيروس كورونا قبل مواجهتي المنتخب الوطني وتوجو.

ووفقا لموقع «ليفربول» إيكو، قال المدرب الألماني، إن محمد صلاح، لاعب منضبط جدا، وحضوره حفل زفاف شقيقه تعد لحظة خاصة لا أحد يستطيع الحديث عنها، فنحن نستعد لتحول عينته لسلبية خلال الأيام المقبلة حتى نتمكن من تأهيله سريعا لعودته لصفوفنا من جديد.