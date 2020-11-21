شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يتغنى بالأسد السنغالي: ساديو ماني نجم الأفارقة في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أوباميانج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية: إن ساديو ماني، لاعب ليفربول، نجم اللاعبين الأفارقة، فهو من نوعية اللاعبين الذين يرغب كل مدرب في ضمهم إلى فريقه.
وأضاف: مثل كل اللاعبين الأفارقة في البريميرليج، نضايق بعضنا البعض، ونمزح قبل وبعد كل مباراة، لكن ساديو بمجرد انطلاق اللقاء يكون وحشا داخل المستطيل الأخضر.
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