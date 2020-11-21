شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب جونزالو هيجواين «قناص» الإنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب الأخوان جونزالو هيجواين وفيدريكو هيجواين، وزميلهما في نادي إنتر ميامي الأمريكي، لياندرو جونزاليز بيريز، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب وسائل إعلام محلية. وأعلن النادي، إصابة 5 من لاعبيه على الأقل بفيروس كورنا، خلال الاختبارات التي جرت قبل السفر إلى ناشفيل، للعب على الوصول إلى المرحلة النهائية بالدوري. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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