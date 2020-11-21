شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط بايرن ميونيخ» في ورطة خلال لقاء بريمن في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد بايرن ميونخ الألماني، لاعب خط الوسط كورنتين توليسو، عندما يواجه فيردر بريمن، اليوم السبت، في الدوري المحلي بوندسليجا، ولكن اللاعب الشاب تانجوي نيانزو سيكون ضمن الفريق.

وقال هانز فليك في مؤتمر صحفي، إن توليسو تعرض لإصابة عضلية خلال مهمته الدولية مع المنتخب الفرنسي. ولم يتأكد بعد ما إذا كان اللاعب سيكون متاحا لمباراة الفريق المقبلة، بدوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج الأسبوع المقبل.

وقال فليك: «تبدو الأمور ضعيفة في خط الوسط. جوشوا كيميتش وتوليسو غائبين. لدي بعض الأفكار، ولكنني سأحتفظ بهم لنفسي». وخضع كيميتش لجراحة في الغضروف المفصلي يوم 8 نوفمبر، ويتوقع أن يعود في يناير.