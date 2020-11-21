شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بن عرفة يقود بوردو لانتصار مثير على رين في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد بوردو بعض اتزانه في الدوري الفرنسي، وانتزع فوزا ثمينا (1/0) على مضيفه رين، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.
ورفع بوردو رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم للمركز الحادي عشر، وجاء الفوز اليوم بعد هزيمتين متتاليتين للفريق في الدوري. في المقابل، تجمد رصيد رين عند 18 نقطة، وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف مارسيليا. وسجل حاتم بن عرفة هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 37، ليقود فريقه إلى الفوز الثاني فقط مقابل ثلاث هزائم، في آخر خمس مباريات لبوردو بالدوري.
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