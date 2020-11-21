شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يدافع عن صلاح بعد إصابته بكورونا: لاعب منضبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن النجم المصري محمد صلاح، خلال حملة الانتقادات التي وجهت له عقب حضور حفل زفاف شقيقه وإصابته بفيروس كورونا قبل مواجهتي المنتخب الوطني وتوجو.

ووفقا لموقع «ليفربول» إيكو، قال المدرب الألماني، إن محمد صلاح، لاعب منضبط جدا، وحضوره حفل زفاف شقيقه تعد لحظة خاصة لا أحد يستطيع الحديث عنها، فنحن نستعد لتحول عينته لسلبية خلال الأيام المقبلة حتى نتمكن من تأهيله سريعا لعودته لصفوفنا من جديد.