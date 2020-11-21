شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص» ماينز يغيب لنهاية الموسم بسبب جراحة الركبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، أنه سيفتقد جهود مهاجمه أدم شالاي حتى نهاية العام بسبب إصابة في الركبة. وعاد المجري شالاي، من المشاركة مع منتخب بلاده مصابا في الركبة اليسرى، وقد خضع لعملية جراحية منذ يومين.
وذكر نادي ماينز أنه في حالة سير عملية التعافي بشكل جيد، قد يعود اللاعب لتدريبات الفريق في منتصف ديسمبر، علما بأن آخر جولة من مباريات الدوري الألماني بوندسليجا تقام قبل أجازة الكريسماس، ستكون في أيام 17 و18 و19 ديسمبر.
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