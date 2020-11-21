«اتحاد الكالتشيو» يحدد موعد معركة يوفنتوس ونابولي على لقب السوبر الإيطالي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشكل رسمي، موعد إقامة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي. وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السوبر سيقام يوم الأربعاء الموافق 20 يناير المقبل، على ملعب مابي. جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي حدد يومي 13 أو 20 يناير للاختيار بينهما، قبل أن يستقر على إقامة السوبر يوم 20. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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