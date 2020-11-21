شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير روما» ينتصر على كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد 15 يوما.
وكتب توتي (44 عاما)، عبر منصة «إنستجرام»: «مع بعض الارتياح يمكنني أن أخبرك أنه ليس مجرد نزهة في الحديقة»، مؤكدا أنه شعر بالضعف مع انخفاض في مستويات الأكسجين والشعور بالحمى.
وقال توتي إنه حينما أخبره الأطباء بأنه تعرض لالتهاب رئوي مزدوج مرتبط بكوفيد19-، شعر وكأن الأمر بمثابة ضربة في القلب، مشيرا إلى أنه تمكن من العلاج في المنزل بدلا من المستشفى بفضل التشخيص السريع. وفي الشهر الماضي، توفي إينزو والد توتي عن عمر 76 عاما؛ بسبب فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر «أمير روما» ينتصر على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.