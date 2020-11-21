شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير روما» ينتصر على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد 15 يوما.

وكتب توتي (44 عاما)، عبر منصة «إنستجرام»: «مع بعض الارتياح يمكنني أن أخبرك أنه ليس مجرد نزهة في الحديقة»، مؤكدا أنه شعر بالضعف مع انخفاض في مستويات الأكسجين والشعور بالحمى.

وقال توتي إنه حينما أخبره الأطباء بأنه تعرض لالتهاب رئوي مزدوج مرتبط بكوفيد19-، شعر وكأن الأمر بمثابة ضربة في القلب، مشيرا إلى أنه تمكن من العلاج في المنزل بدلا من المستشفى بفضل التشخيص السريع. وفي الشهر الماضي، توفي إينزو والد توتي عن عمر 76 عاما؛ بسبب فيروس كورونا.