شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دييجو جودين بكورونا تحرمه من معركة يوفنتوس في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب اللاعب الأوروجوائي دييجو جودين، مدافع كالياري الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد. وذلك بعدما ظهرت نتيجة الاختبار الذي خضع له إيجابية، فور رجوعه لإيطاليا بعد المشاركة مع منتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، أمام كل من كولومبيا والبرازيل.

ولم يتمكن المدافع من التواصل مع بقية زملائه بالفريق الإيطالي، وعلى الفور خضع للعزل الصحي، وفقا للبروتوكول المحدد. يذكر أن نتيجة اختبار لاعب كالياري، نايتان نانديز، الذي كان قد سافر لأوروجواي أيضا، جاءت سلبية، ومع ذلك تم استبعاده من القائمة التي اختارها المدرب لمواجهة يوفنتوس، اليوم السبت.