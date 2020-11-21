وكيل «النني» يكشف سر إصرار أرسنال على عودة اللاعب إلى إنجلترا رغم إصابته بكورونا.. وحقيقة إصابة أسرته بكورونا

كشف علاء نظمى، وكيل أعمال محمد الننى، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزى، حقيقة إصابة أسرة اللاعب بفيروس كورونا، مؤكدا: "عائلة اللاعب سليمة وبخير"، مضيفاً: "سلبية مسحات أسرة محمد الننى بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة".



وقال وكيل أعمال محمد الننى، فى تصريحات تليفزيونية، إن أرسنال أصر على عودة اللاعب لإنجلترا رغم إيجابية مسحته، لأن النادي الإنجليزي يرغب في سرعة تجهيز النني لاحتياجه في الفترة المقبلة، ويحتاج لخدماته في أسرع وقت. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما كشف وكيل أعمال محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الانجليزي، سر إصرار النادي على عودة اللاعب إلى إنجلترا، رغم إيجابية مسحته.

وأكد علاء نظمي في تصريحات لبرنامج نمبر وان، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «أرسنال يرغب في سرعة تجهيز محمد النني لاحتياجه في الفترة المقبلة، ويحتاج لخدماته في أسرع وقت».

وغادر النجم العالمى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، والنجم محمد النني لاعب أرسنال، مطار الغردقة الدولي إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة خاصة من مطار الغردقة الدولى، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكان محمد صلاح ومحمد الننى يقيمان بأحد فنادق الغردقة لقضاء فترة العزل الصحي، وأكد مصدر من مطار الغردقة أن الطائرة التى أقلت صلاح والننى وصلت للمطار من مالطا وغادرت ظهر اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الطائرة الخاصة التى أقلت محمد صلاح والننى أقلعت من مهبط المطار القديم، وأن الطائرة مجهزة ومعقمة.

وكان قال الاتحاد المصرى لكرة القدم قال إنه تم الاتفاق مع نادى ليفربول وأرسنال الانجليزيين على سفر كل من محمد صلاح ومحمد الننى نجمى المنتخب الوطنى المحترفين فى انجلترا اليوم من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما فى مبارياتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصرى على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإدارى والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما أمس وجاءت نتيجتيهما إيجابية.