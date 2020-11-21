مطالبات بتقنين ضربات الرأس في الدوري الإنجليزي

السبت 21 نوفمبر 2020

دعا اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إلى وضع ضوابط لتقليل عدد ضربات الرأس حال ثبوت خطورتها المحتملة على اللاعبين.



وطالب العديد من مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمييرليج) بمنع ضربات الرأس خلال التدريبات، إذا أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، وذلك بعد تسليط الضوء على هذه القضية عقب وفاة نوبي ستايلز لاعب منتخب إنجلترا السابق الشهر الماضي.

وكان ستايلز، وعدد من زملائه في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966، أصيبوا بالخرف قبل وفاتهم، بينما كشفت زوجة بوبي تشارلتون (83 عاما) أسطورة مانشستر يونايتد عن معاناته من الخرف أيضا في الآونة الأخيرة.

ودعا اتحاد اللاعبين المحترفين الأندية وروابط الدوري والاتحاد الإنجليزي لتطوير استراتيجيات لمراقبة التدريبات ووضع تصورات لحماية صحة اللاعبين على المدى الطويل.

وقال بن بركيس، رئيس الاتحاد، في بيان: "العلم يتطور بسرعة في هذا المجال، ونحن بحاجة إلى تدخل عاجل بناء على الأدلة المتوافرة حاليا، وتقليل ضربات الرأس خلال التدريب خطوة عملية ومباشرة".

وأضاف الاتحاد أنه قام بتشكيل مجموعة استشارية للتنسيق مع اللاعبين الحاليين وعائلات اللاعبين السابقين "لمعرفة مدى تأثرهم بالخرف والأمراض العصبية الأخرى".

ودخل مدربو البريمييرليج على الخط، حيث قال الكرواتي سلافن بيليتش، مدرب وست بروميتش ألبيون، في تصريحات للصحفيين، إنه "إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف فعلينا منع ذلك، مضيفا أن "الأمر الأهم حاليا هو أنهم يتحدثون عن هذا الأمر ويعترفون به".

وقال الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إنه يفكر حاليا في أسلوب تدريب لاعبيه، وإنه يفضل منع ضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات الشبان والناشئين قبل تطبيق ذلك على لاعبي الصف الأول، موضحا: "علينا القيام بأي شيء من شأنه جعل الوضع أكثر أمانا".

وقال الإنجليزي دين سميث، مدرب أستون فيلا، الذي عانى والده من الخرف قبل وفاته بفيروس كورونا، إنه يتفق مع آراء بيليتش فيما يتعلق بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الجانب، مضيفا: "للأسف أصبح الزهايمر والخرف أكثر شيوعا حول العالم حاليا، لكني أعتقد أنه يتعين علينا التحرك إذا تبين وجود علاقة بين ضربات الرأس والإصابة بالخرف".

وأضاف أن "الكرة كانت أثقل وزنا في الماضي، وكلنا نشعر بالحزن على معاناة اللاعبين السابقين من الخرف".