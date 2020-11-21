شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في باريس سان جيرمان بعد السقوط أمام موناكو بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت حالة من الغضب داخل فريق باريس سان جيرمان، عقب السقوط بالثلاثة أمام فريق موناكو في الدروي الفرنسي، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وخرج العديد من التقارير الفرنسية، تشير إلى أن مصير توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أصبح محفوف بالمخاطر، وأنه اقترب من الرحيل عن الفريق الباريسي خاصة في ظل اهتزاز المستوى الفني لوصيف بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بي إس جي تقدم بهدفين سجلهما كيليان مبابي، في الدقيقتين 25 و37 من ركلة جزاء، لكن موناكو رد بثلاثية بأقدام كيفن فولاند الذي سجل هدفين، وسيسك فابريجاس، الذي أحرز هدف النصر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع موناكو رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة، ليقفز لوصافة الليج وان، ويعطل القطار الباريسي بعد 8 انتصارات متتالية، حيث تجمد رصيد حامل اللقب عند 24 نقطة، في صدارة الترتيب.