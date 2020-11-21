شكرا لقرائتكم خبر عن إيدين هازارد يعود لكتيبة ريال مدريد بعد غياب عام أمام فياريال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة فياريال، على ملعب لا سيراميكا، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا.
وعاد إيدين هازارد، الغائب عن المستطيل الأخضر منذ ما يقرب من عام نظرا لإصابته المتكررة، والتى كان آخرها تعرضه لفيروس كورونا الذي تحولت عينته لسلبية منذ فترة قريبة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا – لونين – ألتوب، ودفاعا، فاران – ناتشو – تشوست – كارفاخال – مارسيلو – ميندي، ووسطا، كروس – مودريتش – أوديجارد – إيسكو – أراندا، وهجوما، هازارد – أسينسيو – فاسكيز – فينيسيوس – ماريانو – رودريجو.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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