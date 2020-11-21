شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصف يحكي كواليس تغريمه «20 ألف جنيه» بسبب بنتين في الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد ناصف، الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش، كواليس تعرضه للخصم من قبل علاء عبدالصادق، مدير الكرة في إنبي، خلال معسكر الفريق البترولي في الجونة.

وقال محمد ناصف في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كنا في معسكر بالجونة وتعرفت على بنتين مع أحد اللاعبين في الجونة وكانوا أجانب».

وتابع: «الكابتن علاء عبدالصادق غرمني 20 ألف جنيه بعدما علم بتعرفي على الفتاة الأجنبية».