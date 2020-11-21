شكرا لقرائتكم محمد سعد: محدش بيسأل فيا من الزمالك..أحتاج أكثر من 30 ألف شهريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، أخر تطورات رحلته العلاجية من المرض الذي يعاني منه.
وقال سعد محمد في تصريحات تلفزيونية: " علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ"30 ألف" جنيه".
وأضاف: " الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقرير شامل، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي".
وأتم: " شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي "محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي معي لحل أزمتي الصحية".
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