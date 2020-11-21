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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد مباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم و يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر يسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على الترسانة أحد فرق القسم الثاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 30 سبتمبر الماضي، على ملعب السلام.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر وستُذاع مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس على شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT ، على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى البث الأرضي.

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