شكرا لقرائتكم استفتاء اون تايم سبورتس.. وليد سليمان أفضل بديل.. النقاد يمنحون بن شرقي أفضل أجنبي والجماهير تختار معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب بديل من قبل الجماهير والنقاد والرياضيين معاً بفارق كبير عن محمد أوناجم ومحمد سالم.

وجاء ترتيب أفضل لاعب بديل في الدوري المصري الممتاز كالتالي..



أفضل لاعب بديل من قبل المحللين والنقاد: وليد سليمان – محمد سالم – محمد أوناجم

أفضل لاعب بديل من قبل الجمهور: وليد سليمان – محمد أوناجم – محمد سالم

بينما حصد جائزة أفضل لاعب أجنبي من قبل النقاد والمحللين للنجم أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ينما حصل على جائزة الجمهور اللاعب علي معلول نجم النادي الأهلي

وجاء ترتيب أفضل لاعب محترف في الدوري المصري الممتاز كالتالي..



أفضل لاعب أجنبي من قبل المحللين والنقاد: أشرف بن شرقي – على معلول – فرجاني ساسي

أفضل لاعب أجنبي من قبل الجمهور: على معلول – أشرف بن شرقي – فرجاني ساسي