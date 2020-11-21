شكرا لقرائتكم استفتاء اون تايم سبورتس: فتحي والشناوي أفضل كابتن.. النحاس وفايلر أفضل للمدربين.. والغندور والبنا للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل على لقب أفضل كابتن في الدوري المصري خلال الموسم المنقضي من قبل النقاد والمحللين في استفتاء اون تايم سبورتس احمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي سابقاً بينما منح الجمهور اللقب للحارس الدولي محمد الشناوي.

وجاء ترتيب أفضل كابتن في الدوري المصري كالتالي..



أفضل كابتن من قبل المحللين والنقاد: أحمد فتحي – عبد الله السعيد – محمد الشناوي

أفضل كابتن من قبل الجمهور: محمد الشناوي – عبد الله السعيد - أحمد فتحي

بينما حسم أفضل مدرب في الدوري المصري من قبل النقاد والمحللين لعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، بينما منح الجمهور اللقب لرينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وجاء ترتيب أفضل مدرب كالتالي



أفضل مدرب في الدوري المصري من قبل المحللين والنقاد: عماد النحاس – رينيه فايلر – إيهاب جلال

أفضل مدرب في الدوري المصري من قبل الجمهور: رينيه فايلر - عماد النحاس – إيهاب جلال

وجاء لقب أفضل حكم كالتالي..



أفضل حكم من قبل الخبراء: احمد الغندور – محمود البنا –محمد الحنفي

أفضل حكم من قبل الجمهور: محمود البنا – أحمد الغندور – محمد الحنفي