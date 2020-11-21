شكرا لقرائتكم استفتاء اون تايم سبورتس: النقاد يختارون السعيد ومصطفى محمد والجمهور ينتصر لشريف والشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح المحللون والنقاد الرياضيين جائزة أفضل لاعب وسط مهاجم الى عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما نال الجائزة من قبل الجمهور اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي.

وجاء ترتيب أفضل 3 لاعبين وسط مهاجم كالتالي..



أفضل لاعب وسط مهاجم من قبل المحللين والنقاد: عبد الله السعيد – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات

أفضل لاعب وسط مهاجم من قبل الجمهور: حسين الشحات – احمد سيد زيزو – عبد الله السعيد

كما حصل مصطفى محمد لاعب الزمالك على لقب أفضل مهاجم في الدوري المصري من قبل المحللون والنقاد الرياضيين، بينما منح الجمهور اللقب لمحمد شريف مهاجم انبي المعار من الأهلي.

جاء ترتيب أفضل 3 لاعبين مهاجمين كالتالي..



أفضل مهاجم من قبل المحللين والنقاد: مصطفى محمد – محمد شريف – حسام حسن

أفضل مهاجم من قبل الجمهور: محمد شريف – مصطفى محمد - حسام حسن

وتوج عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري الممتاز في استفتاء قناة أون تايم سبورتس وفقاً لاستطلاع رأي النقاد الرياضيين والمحللين، بينما حسم عمرو السولية اللقب من قبل الجمهور بينما حل أشرف بن شرقي ثانياً في الترتيب العام في الاستفتاءين.

وحصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل حارس في مصر من قبل المحللين والجماهير وجاء محمد أبو جبل ثانياً ومحمد بسام ثالثاً، بينما نال أكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء المنتهية اعارته للجونة بنهاية الموسم على لقب أفضل لاعب صاعد يليه أحمد عيد لاعب الزمالك.

وأجرت قناة أون تايم سبورتس بين النقاد الرياضيين والجماهير حول اللاعبين الأفضل في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي.