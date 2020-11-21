شكرا لقرائتكم خالد جلال: إنجازات حسن شحاتة تتحدث عن نفسها ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن انجازات حسن ‏شحاتة تتحدث عن نفسها ومن الصعب تكراراها.‏

وأضاف جلال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: "لا يستطيع أحد تحقيق ربع انجازات المعلم حسن ‏شحاتة".‏

وأوضح: "شحاتة حقق انجازات على مستوى اللعب والتدريب، وثلاثية ‏تاريخية مع منتخب مصر بكأس أمم، فضلاً عن تصعيد عدد كبير من ‏الأندية للممتاز في السابق".‏

وأكد المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن المغربي ‏أشرف بن شرقي هو أفضل صفقة أبرمها النادي في الموسم الماضي.‏

وشدد جلال على أنه أبلغ مجلس إدارة الزمالك على ضرورة اتمام التعاقد مع بن ‏شرقي عندما شاهد اللاعب للمرة الأولى.‏

وأضاف: "بن شرقي برفقة ساسي هما أفضل صفقتين في الزمالك في المواسم ‏الأخيرة".‏

وتحدث جلال، عن صعوبة مواجهة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر اليوم السبت، موضحا أنه سعيد لكونه قاد الأخير لهذا الدور من مسابقة الكأس، ومؤكدا على صعوبة المواجهة على لاعبي الأبيض.