شكرا لقرائتكم خالد جلال: مباراة نادي مصر صعبة على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد خالد جلال نجم ومدرب الزمالك السابق، بفضائية النادي الأبيض، موضحا أنها قناة ولدت عملاقة وتحظي بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي

وتحدث جلال خلال تواجده ببرنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض، عن صعوبة مواجهة الزمالك ونادي مصر في كاس مصر اليوم السبت، موضحا أنه سعيد لكونه قاد الأخير لهذا الدور من مسابقة الكأس، ومؤكدا على صعوبة المواجهة على لاعبي الأبيض.

وتابع مدرب الزمالك ونادي مصر السابق: "الزمالك يحتاج للفوز على نادي مصر، لكي يطوى صفحة الكأس ويركز في المباراة المصيرية أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وطالب جلال، مجلس إدارة الزمالك بالسماح لمصطفى محمد بالاحتراف قائلا: "أنا مع احتراف مصطفى محمد أو أي لاعب آخر، شرط أن يتوفر للزمالك بديله، الزمالك ككيان لا يتوقف على لاعب، رحل عنه عظماء في مجدهم وبقي الزمالك خصما منافسا على جميع الألقاب".

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار فى مباراته أمام نادى مصر، من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته غدًا لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على اللقب المحلى، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحلم أبناء ميت عقبة بالفوز بها والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.