شكرا لقرائتكم استفتاء اون تايم: طارق حامد أفضل وسط مدافع من النقاد وديانج من قبل الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الحصول على جائزة أفضل لاعب وسط مدافع من قبل المحللين والنقاد الرياضيين في استفتاء أون تايم سبورتس للموسم المنقضي بينما حسم الجمهور الجائزة لصالح أليو ديانج. وجاء ترتيب أفضل 3 وسط مدافعين في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري كالتالي.. أفضل لاعب وسط مدافع من قبل المحللين والنقاد: طارق حامد – أليو ديانج – عمرو السولية أفضل لاعب وسط مدافع من قبل الجمهور : أليو ديانج – طارق حامد – عمرو السولية وتوج محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جائزة أفضل مدافع في الدوري المصري الممتاز في استفتاء قناة أون تايم سبورتس وفقاً لاستطلاع رأي النقاد الرياضيين والمحللين، بينما حسم الأمر لصالحه أيمن اشرف لاعب الأهلي في جائزة أفضل مدافع الممنوحة من الجمهور. وجاء ترتيب أفضل 3 مدافعين كالتالي.. أفضل مدافع من قبل المحللين والنقاد: محمود الونش – أيمن أشرف – محمود علاء أفضل مدافع من قبل الجمهور: أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – محمود علاء فيما جاءت جوائز أفضل حارس صاعد بفوز محمود جاد حارس انبي في الجائزتين من المحللين والجمهور والتي جاءت كالتالي.. أفضل حارس صاعد من قبل المحللين والنقاد: محمود جاد – محمد صبحي – محمد أشرف أفضل حارس صاعد من قبل الجمهور: محمود جاد - محمد صبحي – محمد أشرف

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