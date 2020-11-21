شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الدوري القادم سيكون الأصعب والمنافسة بين 10 أندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي سابقاً أن هناك 10 فرق بالدوري المصري الممتاز الموسم المقبل ستمتلك قوة كبيرة ومنافسة شرسة على المراكز الأولى بالمسابقة الشهيرة.

أضاف وليد صلاح خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير أن المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ومعهم المقاولون العرب ستكون شرسة للغاية بالإضافة الى الاستعدادات القوية من جانب عدد من الأندية مثل سموحة والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وغيرهم من الأندية.

وأوضح وليد صلاح أن باقي أندية الدوري الثمانية ستعاني بسبب ضعف الإمكانات المالية التي تجعلهم غير قادرين على المنافسة مع باقي الفرق.

وتستعد الأندية لانطلاق الموسم الجديد ديسمبر المقبل بعد انتهاء مباريات البطولة الحالية التي توج فيها النادي الأهلي باللقب في موسم استثنائي لدوري كورونا.