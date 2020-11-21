شكرا لقرائتكم النقاد يختارون عبد الله السعيد والجمهور ينصف عمرو السولية في استفتاء أون سبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري الممتاز في استفتاء قناة أون تايم سبورتس وفقاً لاستطلاع رأي النقاد الرياضيين والمحللين، بينما حسم عمرو السولية اللقب من قبل الجمهور بينما حل أشرف بن شرقي ثانياً في الترتيب العام في الاستفتاءين.

وحصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل حارس في مصر من قبل المحللين والجماهير وجاء محمد أبو جبل ثانياً ومحمد بسام ثالثاً، بينما نال أكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء المنتهية اعارته للجونة بنهاية الموسم على لقب أفضل لاعب صاعد يليه أحمد عيد لاعب الزمالك.

وأجرت قناة أون تايم سبورتس بين النقاد الرياضيين والجماهير حول اللاعبين الأفضل في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي.